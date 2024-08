F1: Palavras de Jacques Villeneuve no Canadá motivaram Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo explicou recentemente como as críticas do Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, durante o Grande Prémio do Canadá, serviram de motivação.

Os dois tiveram uma troca pública de palavras na altura do Grande Prémio do Canadá, com Villeneuve, convidado a comentar a transmissão da Sky Sports, a fazer uma crítica contundente ao desempenho de Ricciardo no início da época.

Jacques Villeneuve criticou duramente Daniel Ricciardo e a sua presença na grelha de partida da F1, sugerindo que a “imagem” do australiano é a principal razão para a sua permanência na disciplina.

“Porque é que ele continua na F1? Porquê?” perguntou Villeneuve em declarações à Sky no Circuito Gilles Villeneuve que esteve na origem de troca de argumentos entre os dois. “Ouvimos o mesmo nos últimos quatro ou cinco anos. ‘Temos que melhorar o carro para ele’. Desculpem, foram cinco anos assim. Não, está na F1. Talvez se faça esse esforço para o Lewis Hamilton, que ganhou vários campeonatos. Não se faz esse esforço por um piloto que não consegue fazer o seu trabalho. Se não consegues, vai para casa, há outra pessoa para ocupar o teu lugar. É assim que sempre aconteceu nas corridas, é o auge do desporto.”

Ricciardo respondeu após se qualificar em quinto lugar no sábado, afirmando que não sabia ainda o que o ex-piloto da Williams tinha dito, “mas ouvi dizer que ele anda a dizer m****. Fala sempre, acho que bateu com a cabeça demasiadas vezes, não sei se joga hóquei no gelo ou algo do género. De qualquer forma, não lhe vou dar resposta. [….] Apetece-me dizer mais, mas está tudo bem. Vamos deixar isso para trás”.

No entanto, esta crítica afetou Ricciardo, que admitiu agora ter usado os comentários negativos como combustível para se esforçar ainda mais.

“Em Montreal, o Jacques disse algumas coisas e eu fiquei zangado porque penso que foi injusto”, disse Ricciardo ao Mirror Sport. “Disse: ‘tudo bem, se vocês me querem testar, vamos lá’. Acho que reagi bem a algumas coisas. Normalmente, não leio, mas a equipa faz com que estejamos cientes disso, para me preparar para as coisas que foram ditas. É um campeão do mundo, no caso do Jacques, é alguém que conhece o desporto. Eu poderia comentar sobre outros pilotos e dizer: ‘Sim, ele passou por uma fase difícil’, mas nunca falaria mal de alguém porque me identifico e sei o que eles passaram.”

Apesar da guerra de palavras, Ricciardo teve um bom desempenho no GP do Canadá, qualificando-se em quinto e terminando a corrida em oitavo lugar, marcando quatro pontos valiosos. “Fiquei mais desiludido, mas pensei: ‘Se algumas pessoas pensam assim, está na altura de lhes lembrar que ainda cá estou’. Usei isso em meu proveito”, esclareceu.