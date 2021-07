F1: Países Baixos e Hungria com luz verde para receber público | AutoSport

Aos poucos a normalidade vai retomando conta das nossas vidas, apesar de a um ritmo demasiado lento. Mas há sinais encorajadores e na F1 temos visto alguns. O GP dos Países Baixos e o GP da Hungria deverão ter bancadas cheias.

É esta dicotomia por vezes confusa que agora reina na F1. Se por um lado temos eventos cancelados por causa da COVID, por outro temos eventos que têm luz verde para receber multidões, como é agora o caso dos Países Baixos e da Hungria.

“Estamos a continuar com os nossos preparativos “, disse o chefe do circuito Robert van Overdijk ao De Telegraaf. “Presumimos que as actuais medidas governamentais são tão eficazes que ainda podemos organizar o grande prémio com uma casa cheia”.

E a agência noticiosa SID informa que os organizadores em Budapeste podem avançar com a venda de bilhetes para quaisquer espectadores testados, recuperados ou vacinados.

Assim parece que estes dois eventos poderão receber fãs, desde que cumpram com as regras estabelecidas.