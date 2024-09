F1: Pai de Sergio Pérez sentiu-se mal depois do acidente no fim da corrida do Azerbaijão

Antonio Pérez Garibay, pai de F1 Sergio Pérez, foi hospitalizado após o Grande Prémio do Azerbaijão devido a um pré-infarto. O homem de 65 anos foi encontrado inconsciente na sua casa de banho e levado para um hospital na Cidade do México pouco depois do acidente do seu filho em Baku.

Sergio Pérez, da Red Bull, colidiu com Carlos Sainz, da Ferrari, deixando ambos fora da corrida. Antonio Pérez, agora a recuperar, atribuiu o susto ao choque do acidente. Embora continue sob cuidados médicos, os relatórios sugerem que poderá ter alta do hospital em breve.

O próprio Antonio Perez, do hospital, comentou o incidente ao jornal Mediotiempo: “Tudo aconteceu depois do acidente [de Baku]. O choque do acidente pode ter causado isso. Já estão a examinar o meu coração para ver porque é que desmaiei”.