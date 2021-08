F1: Pai de Perez quer segunda prova no México em 2024 | AutoSport

Antonio Perez Garibay, pai de Sergio Perez e político, esteve no fim de semana na Hungria para assistir à prova do filho e para discutir com Jean Todt e Stefano Domenicali a realização de uma segunda prova em território mexicano, localizada perto de um dos centros turísticos mais importantes do país, Cancún.

Citado pelo sítio mexicano Reforma, Garibay disse existir um grupo de investidores interessados e que vão agora iniciar conversações com a F1 para tentar levar a disciplinas para aquelas paragens, esperando mais desenvolvimentos a partir de Outubro.

“Há um grupo de investidores interessados no projeto. As pessoas da Fórmula 1 estavam muito interessadas, o plano foi muito bem recebido, e nós vamos iniciar conversações. Estamos a começar do zero e vamos agora a avançar com as cartas de compromisso”.