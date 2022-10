F1: Pai de Jules Bianchi critica situação em Suzuka: “sem respeito pela memória Jules” | AutoSport

O episódio grave da entrada de uma grua em pista para recuperar o Ferrari de Carlos Sainz tem sido muito debatido nas redes sociais, levando a críticas por parte de fãs, pilotos, responsáveis de equipa e também por Philippe Bianchi, pai de Jules Bianchi que faleceu em resultado de um embate em Suzuka contra uma grua que retirava um outro monolugar.

O pai de Jules Bianchi usou as redes sociais para escrever: “Sem respeito pela vida do piloto, sem respeito pela memória Jules”, recordando o acidente sofrido pelo seu filho em Suzuka em 2014.

Christian Horner, em entrevista durante a suspensão da corrida, afirmou que foi uma situação “totalmente inaceitável. Perdemos aqui Jules Bianchi, há 5-6 anos e isso nunca, jamais, deveria acontecer. Portanto, é necessário que haja uma investigação completa sobre a razão pela qual havia um veículo de recuperação em pista”.

Sergio Pérez, depois de Lando Norris também o ter feito, no Twitter escreveu: “Como podemos deixar claro que nunca queremos ver uma grua na pista? Perdemos o Jules por causa desse erro. O que aconteceu hoje é totalmente inaceitável!!!!! Espero que esta seja a última vez que vejo uma grua na pista!”