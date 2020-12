F1, Otmar Szafnauer: “Um ano de oportunidades perdidas”

A Racing Point esteve perto de conseguir a melhor classificação de sempre mas azares e falhas impediram que tal acontecesse. Para Otmar Szafnauer, 2020 é um ano de oportunidades perdidas.

A Racing Point apresentou provavelmente aquele que era o carro mais competitivo do segundo pelotão, mas não conseguiu capitalizar isso da melhor forma. Apesar da boa época, ficou aquém do que pretendia, especialmente na última corrida do ano, onde perdeu o terceiro lugar:

“Uma noite difícil onde as coisas não correram à nossa maneira. A corrida do Lance ficou fortemente comprometida por ter sido atrasada por Carlos Sainz ao conduzir deliberadamente devagar no pitlane, enquanto o Sérgio desistiu na volta 10 com uma perda de potência”, disse ele ao site do Racing Point.

“Estes desenvolvimentos deixaram-nos perante uma tarefa difícil de manter o terceiro lugar no Campeonato de Construtores e acabámos por ficar apenas sete pontos aquém desse objetivo no final.“

“Foi um ano de oportunidades perdidas por várias razões – incluindo uma dose de azar que nos custou pontos valiosos”.

“Vamos aproveitar a deceção desta noite para a nossa caminhada e concentrar-nos nos aspetos positivos de uma época incrivelmente forte, em que vivemos alguns grandes momentos.”

“Mostrámos que temos um carro e uma equipa competitivos, o que nos dará uma grande base para voltarmos ainda mais fortes em 2021 sob o nome de Aston Martin.

“Um grande ‘obrigado’ a todos na equipa pelo enorme esforço e uma despedida carinhosa ao Sérgio após sete anos com a equipa. Desejamos-lhe tudo de bom para o futuro”.