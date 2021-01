F1, Otmar Szafnauer: “Temos de encontrar um balanço entre desenvolver o carro de 2021 e 2022”

O chefe de equipa da Aston Martin, Otmar Szafnauer, prevê que desenvolver o carro de 2021 e preparar o carro de 2022 (para os novos regulamentos) vai ser uma tarefa difícil, que requer muito “balanço”.

Para este ano o desenvolvimento dos monolugares de Fórmula 1 estão limitados, devido ao ‘congelamento’ dos regulamentos, uma medida tomada para minimizar os custos devido à pandemia da COVID-19.

Ao gpfans.com, Szafnauer afirmou que “este ano temos de saber quando começamos a desenvolver o carros de 2022 e acabamos o desenvolvimento do carro de 2021. Queremos ter uma boa temporada, mas não podemos prejudicar 2022. Já podemos trabalhar no carro de 2022, mas temos de dividir os nossos recursos”.

“A grande questão aqui é quando colocar todos os recursos no carro do próximo ano, pois isso quer dizer que já demos tudo o que tínhamos a dar em 2021. Temos de arranjar um balanço porque não se podem tomar decisões logo nas primeiras corridas, sem perceber a ordem do pelotão”.