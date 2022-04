F1: Otmar Szafnauer surpreendido com a fiabilidade dos carros | AutoSport

A fiabilidade dos novos monolugares tem tido nota francamente positiva, olhando para as muitas novidades que foram implementadas este ano. Motores renovados, chassis, travões, suspensões novos, a grande maioria dos componentes dos carros são novos. Apesar disso, não temos visto demasiadas desistências. É certo que aconteceram, mais até na Arábia Saudita, mas no geral a fiabilidade tem sido boa, algo que surpreendeu Otmar Szafnauer, diretor da equipa Alpine:

“Os carros são todos novos. Por isso, têm peças 100% novas no carro, o que é raro. Normalmente, transporta-se uma boa percentagem de peças de uns anos para os outros. E quando se voltam a usar algumas peças, elas são comprovadas do ponto de vista da fiabilidade. E a outra coisa que aconteceu foi que toda a gente sabia que estava a chegar um congelamento do motor. Assim, todos os fabricantes de motores fizeram alterações, e quando há alterações, tanto no carro como no motor, a fiabilidade pode ficar em causa. A verdadeira surpresa não é que haja muitos problemas de fiabilidade porque tudo é tão novo. Penso que todos fizeram um trabalho muito, muito bom em matéria de fiabilidade. Lembra-se dos velhos tempos? Vinham para a primeira corrida e oito carros terminavam ou seis carros terminavam. Por isso, sendo este um pacote totalmente novo, e todos fazendo um motor renovado para o congelamento, estou espantado com o quão bons são os carros”.