F1: Otmar Szafnauer sugere oportunidade para testes com Sophia Flörsch e Abbi Pulling | AutoSport

A Alpine apresenta no seu programa para jovens pilotos duas pilotos bem conhecidas, Sophia Flörsch e Abbi Pulling. Flörsch esteve afastada dos monolugares e competiu na resistência, por exemplo pela Algarve Pro Racing, depois do grave acidente durante o Grande Prémio de Macau de 2018 e disputa este ano o Campeonato FIA de Fórmula 3, enquanto Pulling foi uma das pilotos do pelotão da W Series que vai agora pilotar na F1 Academy.

Otmar Szafnauer, em declaração ao Top Gear, sugeriu a hipótese de colocar as duas pilotos aos comandos de um monolugar de Fórmula 1 no seu programa de testes com modelos das temporadas anteriores. “A esperança é que, sim, as senhoras, as jovens raparigas que estamos a apoiar um dia entrem num carro de Fórmula 1 e se tornem pilotos de Fórmula 1. Essa é a esperança. Será que lhes damos tempo num teste? Temos uma equipa de demonstração que conduz um carro com dois anos de idade, e demos bom uso a isso”. O responsável da Alpine acrescentou que “já colocamos alguns dos atuais pilotos de Fórmula 1 no carro de demonstração ao lado dos nossos pilotos jovens, por isso é uma boa maneira de poder comparar a capacidade do cada. Por isso não me surpreenderia que no futuro – embora ainda não tenhamos um plano – o façamos”.

Abbi Pulling já esteve aos comandos do Lotus E20 de 2012 na Arábia Saudita.