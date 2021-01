F1, Otmar Szafnauer: “Sebastian Vettel traz a mentalidade vencedora”

A Aston Martin será apresentada ao mundo como equipa de F1 em Março. As bases da equipa são já conhecidas, os pilotos também, faltando apenas conhecer o novo esquema de cores. Mas o entusiasmo é grande na estrutura sediada em Silverstone.

De uma equipa em insolvência para uma equipa de fábrica com um tetracampeão do mundo nas suas fileiras. Esta mudança aconteceu em apenas dois anos graças à entrada de Lawrence Stroll. Não há como fugir ao facto de que esta é uma das mudanças que mais expetativa cria em 2021, pelo simbolismo e pelo potencial que tem. Otmar Szafnauer falou sobre a entrada de Sebastian Vettel e o que pode trazer, assim como das expetativas para o futuro:

“É extremamente excitante para todos na equipa. Em Sebastian, temos um tetracampeão com experiência em ajudar as equipas a tornarem-se vencedoras. É por isso que ele tão importante para nós. Ele traz uma mentalidade vencedora e todos nós, sem dúvida, aprenderemos muito com ele nesta viagem”.

“Em Lance, temos um piloto jovem e talentoso, trabalhador que realmente fez progressos em todas as áreas. Sabemos que se lhe dermos as ferramentas, ele é mais do que capaz de ajudar a equipa a atingir os seus objetivos.”

“Pensamos também que Sebastian trará o melhor de Lance, com Lance a pressionar Sebastian com força em troca, pelo que estamos encantados com a nossa equipa de 2021. É a mistura ideal de experiência e talento bruto”.

Perguntado sobre a tarefa que a equipa enfrentou na preparação para a nova era, disse ele: “Tem sido uma tarefa gigantesca”.

“É fácil esquecer que temos estado a colocar as bases para uma nova era ao lado de um cenário global muito desafiante, equilibrando essas tarefas com a nossa temporada de Fórmula 1 mais bem sucedida até à data, incluindo uma vitória na corrida e múltiplos pódio”.

“Todos os envolvidos devem estar extremamente orgulhosos desse feito e penso que isso demonstra que embora este seja um novo nome e identidade, mantivemos a forte espinha dorsal que nos guiou através de alguns tempos difíceis até onde estamos hoje”.

“Enquanto o desafio era em tempos estabelecermo-nos como a equipa mais eficiente da grelha, agora há uma oportunidade emocionante de nos estabelecermos como uma equipa de topo, mantendo essa eficiência, a fim de acrescentar um capítulo emocionante ao legado de Aston Martin.

“Vamos lançar oficialmente a Aston Martin Cognizant Formula One Team em Março, incluindo o primeiro olhar sobre o nosso alinhamento de pilotos e decoração de 2021.

“A natureza da situação global torna as coisas mais desafiantes de muitas maneiras, e os prazos foram condensados, mas estamos em boa forma. Estou incrivelmente grato a todos na equipa por continuarem a ser tão adaptáveis e trabalhadores em circunstâncias tão singulares e esperamos ver isso compensado em 2021, antes de nos prepararmos para a nova era da Fórmula 1 em 2022”.

“Até ao final de 2022, teremos também uma nova fábrica fantástica em Silverstone, dando à equipa o espaço e as infraestruturas para realizar as nossas ambições.

“Temos um novo patrocinador em Cognizant, com a perícia necessária para acrescentar valor em todas as áreas das nossas operações de IT e dar um valioso contributo para o nosso desempenho na pista. É o início de uma nova viagem e posso sentir uma energia extra na equipa, com a determinação de levar o desempenho mais longe do que nunca.”