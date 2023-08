F1, Otmar Szafnauer: “Querem sucesso instantâneo, mas não é assim que funciona” | AutoSport

A passagem de Otmar Szafnauer pela Alpine foi curta e com poucos motivos de para recordar. No “reinado” de Szafnauer, a equipa conseguiu o quarto lugar em 2022, uma vitória, três pódios, o que não é negativo. Mas a Alpine nunca conseguiu afirmar-se, perdeu Fernando Alonso e Oscar Pisatri, além de ter perdido ímpeto.

Szafnauer falou recentemente sobre a sua passagem pela Alpine e os principais problemas que a equipa enfrentar para chegar ao sucesso, segundo a sua visão:

“A empresa-mãe queria ter muito controlo em muitas áreas da equipa de corrida”, disse o agora ex-diretor ao programa Cars & Culture da SiriusXM com Jason Stein. “Mais do que eu já tinha visto antes. A área comercial, a área de marketing, os recursos humanos, as finanças, a comunicação, todas essas coisas não dependiam de mim, dependiam de alguém mais alto na organização. E toda a gente age como um exército, mas temos de ser piratas para ganhar”.

Szafnauer referiu explicou de que forma o controlo excessivo por parte da casa-mãe afetou o seu trabalho:

“Se tudo o resto for semelhante: os carros, os pilotos, a unidade motriz, o conhecimento dos pneus… Mas o que não é igual é o facto de uma Mercedes ou uma Red Bull terem recursos humanos, finanças (especialmente agora por causa do limite orçamental), todos os aspetos comerciais e de comunicação que reportam ao Christian (Horner) e nós não, adivinhem quem vai ganhar? A Red Bull”, explica Szafnauer. “Se vamos contratar alguém e temos de assinar um contrato num dia, porque é isso que fazemos na Fórmula 1, não podemos demorar duas semanas. Se demorar duas semanas, talvez essa contratação especial tenha ido para outro lado. É preciso ser um pirata”, insiste Szafnauer.

O ex-diretor da equipa falou também em prazos irrealistas para levar a equipa ao topo:

“Penso que a direção de topo da Renault, o CEO, Luca de Meo, quer, como toda a gente na Fórmula 1, o sucesso instantâneo. E, infelizmente, não é assim que a Fórmula 1 funciona. Eu disse-lhe que é preciso tempo e o processo de o fazer, o que é preciso, e tendo corrido durante 34 anos – e 26 anos na Fórmula 1 – penso que falo com um certo grau de experiência quando digo ‘isto é o que é preciso para dar a volta a uma equipa’ e eles queriam fazê-lo mais depressa do que o possível. Não podia aceitar um calendário irrealista, porque se o fizermos é apenas uma questão de tempo e toda a gente fica frustrada. Por isso, apresentei um plano muito realista e possível e penso que eles quiseram encurtar esse plano com outra pessoa”, concluiu.