F1, Otmar Szafnauer: “Pódio ou vitória? Sim, pode ser possível” | AutoSport

Os resultados não têm sido espantosos, mas o ritmo da Alpine tem sido interessante e de vez em quando ficam no topo da tabela do segundo pelotão. Isso tem acontecido apenas nos treinos e raramente tem sido replicado nas corridas, mas os bons apontamentos das últimas corridas dão ânimo e Otmar Szafnauer, diretor da Alpine, acredita que, com as circunstâncias certas, a equipa pode chegar aos pódios ou às vitórias:

“Penso que temos de ser realistas”, disse Szafnauer ao podcast da Nation F1 quando lhe perguntaram sobre as suas expectativas para o resto da época. “E se fizermos um bom trabalho a partir de agora, até ao final da temporada, terminar num sólido quarto lugar seria bom. Se conseguirmos que as circunstâncias nos sorriam, uma vitória e um pódio é possível”, acrescentou ele. “Mas penso que tentar ultrapassar a equipa do terceiro lugar com a quantidade de corridas que restam e os pontos que estão disponíveis, será difícil. Mas de vez em quando, um pódio e uma vitória? Sim, isso pode ser possível”.