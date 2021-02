F1, Otmar Szafnauer: “Podemos vencer algumas corridas”

Otmar Szafnauer está confiante de que a equipa poderá dar a Sebastian Vettel e Lance Stroll um carro capaz de lutar pelas vitórias.

O responsável pela Aston Martin acredita que a equipa tem capacidade para colocar os seus pilotos nos lugares do pódio, aproveitando o impulso de 2020, onde foram o terceiro carro mais rápido da grelha:

“Queremos começar a época como terminamos a última. Tivemos o terceiro carro mais rápido durante muito tempo, mas só terminamos em quarto, atrás da McLaren. Tivemos azar. Precisamos de mais consistência e se conseguirmos isso, podemos terminar em terceiro. Esse tem de ser o nosso objetivo realista”, disse Szafnauer à Auto Motor und Sport.

“Penso que devemos desde o começo lutar por lugares no pódio. Se as coisas correrem bem, como no Bahrein ou na Turquia, devemos ser capazes de colocar o carro na pole position e ter a hipótese de vencer algumas corridas “.