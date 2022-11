F1: Otmar Szafnauer pede a Pierre Gasly para “ter mais cuidado” | AutoSport

Pierre Gasly tem pouca margem de manobra até maio de 2023, numa altura em que já será piloto da Alpine, porque uma nova penalização no GP da Cidade do México de Fórmula 1 o deixou apenas dois pontos de penalização de uma suspensão de uma corrida. O piloto francês tem agora 10 pontos de penalização e se atingir 12 num período de 12 meses, fica suspenso e só no mês de maio do próximo ano é que os primeiros pontos caducam.

Avaliando a situação do seu próximo piloto, e a forte probabilidade de não participar numa corrida pela Alpine, Otmar Szafnauer advertiu o francês. “Só temos de ter um pouco mais de cuidado”.

Em tom de brincadeira, Szafnauer sugeriu uma penalização a Gasly no próximo Grande Prémio do Brasil, podendo “limpar” os pontos de penalização se cumprisse a suspensão na última corrida do ano em Abu Dhabi.

Pierre Gasly deixou já claro querer falar com a FIA, uma vez que considera não ter tido uma conduta perigosa em pista para ter tantos pontos de penalização. “Na minha opinião, não sinto que tenha sido tão perigoso nos últimos 12 meses. Seria uma pena ser suspenso por uma corrida por abrandar um pouco mais atrás do Safety Car e exceder um par de vezes este ano os limites de pista ”, disso o piloto francês.

O seu próximo chefe de equipa, Szafnauer considera que o que aconteceu no México, com Lance Stroll, pareceu que foi uma situação de “50-50, mas de qualquer forma, só precisa de ter mais cuidado”.