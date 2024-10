F1: Otmar Szafnauer pagou salários na Force India do seu próprio bolso

O antigo chefe de equipa, Otmar Szafnauer, revelou que teve de cobrir pessoalmente milhões em salários de funcionários durante as dificuldades financeiras da Force India em 2018.

Otmar Szafnauer é um engenheiro romeno-americano, nascido a 13 de agosto de 1964, na Roménia, que teve uma carreira de destaque na Fórmula 1. Mudou-se para os EUA aos sete anos, licenciou-se em engenharia elétrica pela Wayne State University e, mais tarde, obteve um mestrado em gestão pela University of Detroit Mercy. Szafnauer iniciou a sua carreira na Ford em 1986 e transitou para o desporto automóvel, juntando-se à British American Racing em 1998 e mais tarde à Honda.

Em 2009, juntou-se à Force India, desempenhando um papel fundamental na melhoria do desempenho da equipa. Depois de a equipa se ter tornado Aston Martin, saiu em 2022 para liderar a Alpine F1, mas partiu em 2023 devido a divergências com a direção. Foi pela sua passagem na Force India que teve talvez um dos momentos mais delicados da sua carreira.

Falando no podcast High Performance, Szafnauer explicou que ele e o seu sócio na Soft Pauer utilizaram os seus próprios fundos para garantir que o pessoal era pago a tempo, uma vez que as finanças da equipa eram terríveis. Szafnauer tomou esta decisão sabendo que se esperava que as receitas da equipa da F1 chegassem dentro de dias, mas enfrentou o risco de o dinheiro não chegar ou de outros credores exigirem o pagamento. Eventualmente, a Force India foi salva por uma aquisição liderada por Lawrence Stroll, tornando-se na Racing Point.

“Foi na ordem dos milhões”, explicou Szafnauer. “Paguei-o com a ajuda do meu sócio na Soft Pauer. Tínhamos dinheiro no negócio. Eu tinha o meu próprio dinheiro e sabia que os salários não iam ser pagos, e sabia como isso é difícil para as pessoas. Algumas pessoas vivem de salário em salário, e eu compreendo-o. Tínhamos de pagar os salários e o dinheiro da Fórmula 1 chegava dentro de cinco dias. Por isso, podia ter esperado, não pagar na sexta-feira, ou pagar com o meu próprio dinheiro e esperar até quarta-feira para recuperar o dinheiro da Fórmula 1. Entre essa sexta-feira e a quarta-feira, há um enorme risco de, bem, e se o dinheiro não vier? Ou se o dinheiro vier, e alguém bater à porta e disser: ‘Ei, deves-me 2 milhões de dólares e, se não me deres este dinheiro, fecho-te as portas’. Foram cinco, seis, sete dias de ‘E se?’”