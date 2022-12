F1, Otmar Szafnauer: “Oscar Piastri iria ter um lugar na Williams” | AutoSport

O desconforto pela saída de Oscar Piastri da Alpine ainda é claro. O jovem australiano saiu da equipa francesa rumo à McLaren, mas do lado da Alpine ficou a sensação de traição, que não é escondida por Otmar Szafnauer, diretor da equipa.

Szafnauer falou do que estava reservado para o jovem piloto, caso não tivesse saído e aproveitou para lançar uma provocação em forma de profecia:

“Penso que as espécies que colaboram sobrevivem”, disse ele. “Espécies que são egoístas perecem e isso é verdade na história. Isso pode aplicar-se também à Fórmula 1, mas vamos ver o que o futuro nos traz. Tínhamos uma obrigação com o Oscar de o colocar no nosso carro no próximo ano ou de encontrar uma solução, um empréstimo noutro lugar, ou ele tornar-se livre. O plano original era que ele ocupasse um lugar na Williams. Se isso tivesse acontecido, ele poderia ter tido um treino livre na Williams este ano”.