F1, Otmar Szafnauer: “Os nossos pilotos também podem vencer corridas e ser campeões”

Foi sem surpresa que a confirmação de que Lance Stroll ficará na equipa chegou. Otma Szafnauer confirmou que a Aston Martin manterá a dupla de pilotos da Racing Point.

Sergio Pérez estava já confirmado como piloto da Aston Martin pois renovou o seu vínculo com a equipa até 2021. A “dúvida” estava em Lance Stroll, que não tinha ainda a sua presença confirmada, mas a qual todos já esperavam, pois é filho do dono da equipa. Szafnauer confirmou que a equipa manterá a dupla de pilotos, ficando de fora da roda viva que tem sido o mercado de transferências:

“É verdade que existem atualmente alguns pilotos vencedores de corridas no mercado e até campeões mundiais”, disse Szafnauer. “É uma ideia interessante, mas preferimos ficar com os pilotos que já temos.”

“E se lhes dermos s o melhor carro, eles também podem vencer corridas e possivelmente tornar-se campeões. Os nossos dois pilotos dão-se bem e estão vinculados a contratos para 2020 e 2021. ”

Szafnauer defendeu Stroll, que é ainda alvo de críticas, face aos desempenhos que tem apresentado em pista:

“Se um piloto é rápido em Barcelona, ​​será rápido em praticamente todos os lugares”, disse Szafnauer, lembrando o promissor período de testes de pré-temporada do Stroll. “Se dermos um bom carro ao Lance, ele poderá melhorar. Parece que construímos um bom carro este ano e acho que será mais fácil para nós na qualificação nesta temporada. Se Lance estiver melhor colocado no grid, ele lutará com mais frequência pelo top 10.”

“Quando ele esteve entre os dez primeiros, ele mostrou que pode fazer boas corridas. Quando se está tão longe, é mais fácil ficar preso e ter problemas. Mas não acho que Lance tenha esses problemas nesta temporada ou na próxima, pois teremos essencialmente o mesmo carro”

Szafnauer aproveitou também para mostrar a sua surpresa pela saída de Sebastian Vettel da Ferrari, e afimrou que o alemão “merece ficar na F1”.