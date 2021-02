F1, Otmar Szafnauer: “No Vettel tenho um piloto de 33 anos que sabe andar rápido”

O chefe de equipa da Aston Martin, Otmar Szafnauer, tem um grande desafio pela frente. Em 2021, a equipa é renomeada com um nome histórica e para fazer dupla com Lance Stroll chega Sebastian Vettel.

Para o Szafnauer, o alemão, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1, ainda é rápido e não é porque as últimas temporadas na Ferrari não foram boas que em 2021 ele não será rápido.

À Sky Sports F1, o americano afirmou: “Eu vejo um piloto de 33 anos que não esqueceu como se anda depressa. Ele não se esqueceu disso e tem uma excelente ética de trabalho. Ele tem muita ‘fome’ para mostrar do que é capaz”.

“Começamos a trabalhar com ele este ano e já entendemos isso. Ele faz as perguntas certas e quer sempre saber mais. Ele quem saber tanto quanto, ou até mais, que o engenheiro de rendimento que trabalha no carro. Isso é uma característica boa e ele está a mostrar isso à equipa também”, finalizou Szfnauer.