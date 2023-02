F1, Otmar Szafnauer: “No mínimo, devemos terminar em quarto lugar” | AutoSport

Otmar Szafnauer é o diretor da equipa e vai tentar levar a equipa ao sucesso. Experiencia não falta, pois está na F1 desde o final dos anos 90 e por isso e parece ser o homem certo para a tarefa.

Apesar de ter apenas entrado no ano passado na equipa, Szafnauer começa a imprimir o seu cunho e, esta época, espera que a equipa consiga manter o quarto lugar e, com isso, ganhar a consistência e a regularidade necessária para chegar ao topo:

“Esta época do ano é muitas vezes preenchida tanto com entusiasmo como com antecipação antes de uma nova temporada de Fórmula 1. Foi uma sensação fantástica alcançar os nossos objetivos em 2022 ao terminar num merecido quarto lugar no Campeonato de Construtores; um marco saudável e significativo no nosso plano de 100 corridas, tal como delineado por Lauren [Rossi]t no início da temporada. Restam-nos pouco menos de 80 corridas nesta missão e estou orgulhoso de liderar a equipa nesta jornada. Para 2023, o objetivo é simples: no mínimo, devemos terminar em quarto lugar e de uma forma muito mais convincente. Com isso, significa, mais acabamentos, mais pontos e menos reformas não forçadas. Tenho grandes expectativas de todos os membros da equipa – nomeadamente Esteban [Ocon] e Pierre [Gasly] – que trabalharão em colaboração para proporcionar os melhores resultados possíveis para a equipa”.