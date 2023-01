F1: Otmar Szafnauer não está preocupado com o porpoising para a próxima época | AutoSport

A Alpine, tal como a maioria das equipas, pagou caro pelo porpoising, mas Otmar Szafnauer, diretor da Alpine, está otimista que o problema não será sentido em 2023.

A Alpine também sofreu com porpoising, mas encontrou formas de o minimizar. Para isso, teve de pagar o preço, com uma redução da performance. Mas Szafnauer está confiante de que esse problema não será sentido no monolugar da próxima época:

“Fizemos algumas mudanças significativas para o próximo ano no carro”, disse Szafnauer ao PlanetF1.com. “Quanto ao porpoising, penso que conseguimos minimizá-lo, mas à custa do desempenho. Outros também poderiam ter feito o mesmo, mas penso que não queriam perder essa performance. Por isso fizeram outras coisas como fazer lobby na FIA, conseguir mudanças de regras, mas não remover o porpoising através da perda de desempenho. Manipulamos a afinação do carro para nos certificarmos de que os pilotos estavam bem. Mas isso acontecia sempre à custa do desempenho. Talvez alguns dos outros não quisessem fazer isso, viram percursos melhores. No próximo ano, penso que deveríamos estar OK em relação ao porpoising e trabalhar sobre a base que temos este ano”.

“Já há coisas que estamos a mudar”, disse Szafnauer. “Há áreas em que estamos em falta em comparação com algumas equipas. Ferramentas de simulação, por exemplo, hardware e software, e algumas pessoas. Portanto, três coisas, e precisamos melhorar essas áreas. E se conseguirmos melhorar essa área, melhoraremos então o carro mais rapidamente”.