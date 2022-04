F1, Otmar Szafnauer: ” Fernando Alonso vê a vida como eu” | AutoSport

Otmar Szafnauer, que se mudou da Aston Martin para a Alpine, considerou que é fácil trabalhar com Fernando Alonso, pois o espanhol vê a vida como ele.

Questionado no podcast Nation F1 se é fácil trabalhar com Alonso, Szafnauer respondeu: “Sim. Ele vê a vida tal como eu a vejo. É tudo uma questão de desempenho: tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir mais desempenho no carro e fazer um bom trabalho na pista. Penso que a sua motivação e técnicas são talvez um pouco diferentes das minhas”, disse o chefe da equipa. Mas ele tem menos pessoas para motivar do que eu. Mas sim, ele é brilhante”.

Quanto às primeira corridas da Alpine, o balanço é positivo:

“Ainda estou a avaliar, e só lá estou há um mês”, explicou Szafnauer. “Mas o carro é muito competitivo – nada a ver comigo! É pena que tenhamos tido um pouco de azar nas três primeiras corridas, mas o desempenho está lá. Quanto mais trabalharmos, a sorte virá e os pontos também, por isso estou feliz”.