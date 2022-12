F1, Otmar Szafnauer: Esteban Ocon merece apelido de “ministro da defesa” | AutoSport

Sergio Pérez é conhecido na Fórmula 1 pelo apelido de “Ministro da Defesa”, principalmente devido à luta que travou com Lewis Hamilton na ronda final da época de 2021 em Abu Dhabi, travando o britânico enquanto Max Verstappen encurtava a diferença para o seu rival. No entanto, o chefe de equipa da Alpine, Otmar Szafnauer considera que o que fez Esteban Ocon em Suzuka, curiosamente ao mesmo adversário, Lewis Hamilton, é merecedor do mesmo título do piloto mexicano.

Destacando o Grande Prémio do Japão, no circuito de Suzuka, como o ponto alto entre “algumas corridas fabulosas” realizadas por Esteban Ocon durante a época, Szafnauer afirmou que “foi espantoso. Lewis [Hamilton], num Mercedes, muito bom em condições de chuva e variáveis, condições de pista a secar, a conduzir sempre presente nos seus espelhos, Lewis estava no carro mais rápido. Vejam como terminou o campeonato. E ele [Ocon] aguentou-o. Brilhante!”. O responsável da Alpine salientou que durante o ano Ocon animou a equipa com os seus desempenho, visto que “houve momentos em que pensamos: ‘não temos performance’’, e então ele conseguiu alguma coisa”.

Mediante o desempenho de Ocon em Suzuka, Szafnauer considera que deveria ser o francês a ser considerado ‘Ministro da Defesa’. “Sei que o apelido de ‘Checo’ é Ministro da Defesa, mas talvez devêssemos mudar”, sugeriu o chefe da equipe da Alpine.

Esteban Ocon somou mais pontos (92) em 2022 do que nas épocas anteriores da sua carreira na Fórmula 1.