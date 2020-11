F1, Otmar Szafnauer: “Esta é a melhor época do Lance Stroll”

As última prestações de Lance Stroll têm sido criticadas, mas Otmar Szafnauer, defendeu o seu piloto.

Lance Stroll tem estado longe do nível desejavel nas últimas provas. O piloto canadiano tem colecionado erros e mostrado um ritmo muito abaixo do que tem evidenciado o seu colega de equipa. Szafnauer defendeu mais uma vez Stroll:

“Eu espero que tenhamos usado todo o azar nas últimas corridas. Só precisamos olhar para o lado da garagem do Lance para entender como este ano tem sido uma montanha-russa ”, disse Szafnauer. “Não devemos esquecer que esta tem sido a melhor temporada do Lance na Fórmula 1 até hoje. Ele subiu ao pódio, e encontrou um nível muito maior de consistência. Depois de oito corridas era quarto na classificação, numa forma fantástica. Infelizmente, desde então ele teve uma série de contratempos em grande parte sem culpa própria. Ele estava firmemente na disputa do pódio em Mugello antes de um furo o tirar da corrida e estava bem na Rússia antes de ser atingido por Leclerc. É claro que ele não correu na Alemanha por doença e perdeu todo aquele ímpeto positivo que ele trabalhou tanto duro para construir. Mas agora, Lance está em ótima forma. ”