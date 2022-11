F1, Otmar Szafnauer: “Espero que os pilotos tenham dito a verdade” | AutoSport

A Alpine tem agora uma dupla 100% francesa, com Pierre Gasly a juntar-se a Esteban Ocon. Teoricamente, dois compatriotas poderiam ser sinal de união e boas relações, mas poderá não ser bem esse o cenário. Mas Otmar Szafnauer acredita que os pilotos irão esquecer os problemas do passado.

Ocon e Gasly nem sempre tiveram a melhor relação e a rivalidade nas pistas de karting por vezes extravasaram para fora de pista. Mas Szafnauer espera que essas questões não afetem a relação de ambos na equipa. O responsável da Alpine falou com os pilotos sobre possíveis atritos e ambos minimizaram essa possibilidade:

“Esperemos que o que eles dizem seja verdade, e eu acredito que seja. Falei com os dois e ambos dizem a mesma coisa. Falei mais com Esteban do que com Pierre, como o conheço melhor, e perguntei-lhe: ‘Achas que esta é uma oportunidade para reacender a sua amizade? Ele disse: ‘Sim, nunca digas nunca, vamos ver o que acontece’, por isso ele está definitivamente aberto a isso. Não fiz a mesma pergunta a Pierre, mas uma vez que eles são amigos novamente, ou estão a trabalhar juntos profissionalmente, a dupla não funcionará de forma diferente que outras duplas.”