F1: Otmar Szafnauer em conversações com a Andretti | AutoSport

Logo após a saída da Alpine, Otmar Szafnauer sublinhou que o seu objetivo era regressar ao pitwall como chefe de equipa e parece estar trabalhar para o cumprir, uma vez que afirmou ter conversado com Michael Andretti para um possível cargo na equipa que pode entrar na Fórmula 1.

Tendo de cumprir a licença obrigatória depois de ter sido afastado do cargo de chefe de equipa na remodelação operada pela Alpine no verão passado. Szafnauer tem de esperar 12 meses para poder regressar à Fórmula 1, mas pode estar próximo disso, se o projeto da Andretti e Cadillac concluir com sucesso a negociação com a Formula One Management e alcançar um lugar na grelha da competição.

Ainda hoje demos conta que a Andretti continua a aumentar o número de funcionários da sua estrutura, trabalhando para ter tudo pronto caso consiga a vaga na Fórmula 1. Um deles pode ser Otmar Szafnauer.

“Tive algumas conversas com o Michael Andretti”, disse o antigo responsável da Force India, Racing Point, Aston Martin e Alpine ao Motor Sport Magazine. “Ligou-me mesmo antes de eu ir para a Alpine, e eu disse-lhe que adorava ajudá-lo. Têm de conseguir a inscrição na F1 primeiro, porque sem uma inscrição como é que o posso ajudar? Se forem aceites, então poderei falar sobre o envolvimento, o arranque e o andamento do projeto”.

Reconhecendo que considera ter competências necessárias para gerir uma equipa de Fórmula 1, Szafnauer explicou que “neste momento, tenho o desejo [de regressar à F1], mas estou a dar tempo ao tempo enquanto não posso competir devido às condições da minha licença. Em breve, espero poder voltar à disciplina. O problema é que sou um pouco impaciente”.

Pouco tempo depois da saída de Otmar Szafnauer, o diretor executivo do grupo Renault, Luca de Meo, afirmou que tinham sido prometidas “coisas que não cumpriram”, tentando justificar a reestruturação da Alpine. No entanto, Otmar Szafnauer considera “ingénuo” pensar-se que a Alpine conseguia alcançar as equipas maiores da grelha da Fórmula 1 e discutir pódios e vitórias em corridas num curto espaço de tempos e acredita que os responsáveis da estrutura francesa não lhe deram o tempo necessário para que o seu trabalho trouxesse resultados.