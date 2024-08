F1: Otmar Szafnauer diz que McLaren poderá ter encontrado o segredo do sucesso da Red Bull

“É nessa direção que se começa a procurar e se encontra o desempenho. Uma só pessoa pode fazer a diferença, especialmente quando há uma grande mudança de regras como a que tivemos. Estamos agora na era dos carros com efeito de solo onde não estávamos antes e, se houver alguns elementos mecânicos do carro que os outros não têm, isso pode acontecer. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas penso que há desempenho nessa área que não é aerodinâmica pura, mas que é um facilitador aerodinâmico”, concluiu Szafnauer.

“É possível que uma pessoa chegue e diga: ‘O molho secreto da Red Bull era este, deviam estar a olhar nesta direção. Isso é definitivamente possível'” disse Szafnauer num podcast com James Allen. “Quando ouvimos coisas como que o desempenho aerodinâmico é desbloqueado através de alguns elementos mecânicos do carro – e sabemos quais são e como esses elementos mecânicos desbloqueiam o desempenho – podemos indicar a essa equipa essa direção para começar a procurar aqui.”

Marshall, que trabalhou em estreita colaboração com o designer-chefe da Red Bull, Adrian Newey, desempenhou um papel fundamental no sucesso da equipa. Szafnauer especulou que Marshall poderia ter partilhado os segredos técnicos da Red Bull, particularmente em relação aos elementos de design mecânico que melhoram o desempenho aerodinâmico, ajudando a McLaren a melhorar significativamente o seu carro.

