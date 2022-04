F1, Otmar Szafnauer: “Demos um bom passo com a unidade motriz” | AutoSport

A Alpine tem dado sinais positivos neste arranque de época e o ritmo do carro tem entusiasmado os responsáveis da equipa. Um dos elementos que mais melhorou foi a unidade motriz e Otmar Szafnauer considera que unidade francesa está perto da referência.

Segundo o agora responsável da Alpine, o trabalho feito em Viry (departamento de motores da Renault) merece ser destacado e a Renault está agora muito perto da potência do melhor motor da grelha, que neste momento é o Ferrari:

“Pensamos ter dado um passo na unidade motriz”, disse ele. “E estamos provavelmente a 10 CV da melhor, e algures no meio na ordem dos fornecedores de motores. Penso que Viry tem feito um trabalho brilhante. E agora cabe-nos a nós continuar a desenvolver o carro. O tempo que ainda tempos até a homologação final permite-nos trabalhar mais perto com a nossa equipa da unidade motriz para fazer algumas melhorias que talvez possamos fazer com alterações de arquitetura no chassis”, disse Szafnauer. “Mas também temos de nos concentrar em melhorar o chassis para o futuro”.