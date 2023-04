F1: Otmar Szafnauer defende pausa de primavera | AutoSport

Otmar Szafnauer gosta da ideia de uma pausa de primavera obrigatória. Segundo o responsável da equipa francesa esta interrupção chega na hora certa.

Para Szafnauer, esta pausa permite às equipas recalibrar depois de uma fase de trabalho muito intensa no inverno:

“Sei que a época acabou de começar, mas não se trata apenas do início da época, muitas pessoas trabalharam arduamente durante o inverno a preparar o carro para os testes e depois as corridas”, acrescentou Szafnauer. “Agora, para ter uma pausa, ajuda no que está para vir e depois, em agosto, tem outra pausa. Pode ser um caminho a seguir”.