F1: Otmar Szafnauer considera penalização à Red Bull justa e adequada | AutoSport

As reações às sanções impostas à Red Bull têm gerado ainda mais discussão sobre se a FIA podia ter ido mais longe ou se a penalização e coima foram bem aplicadas. Entre os responsáveis das equipas, Zak Brown da McLaren queria uma punição mais severa, mas Otmar Szafnauer da Alpine acredita que a coima de 7 milhões de dólares e a redução de 10% de tempo de desenvolvimento aerodinâmico durante 12 meses foram bem aplicadas, correspondendo à infração da equipa austríaca e pede que a disciplina avance, afirmando que o assunto está encerrado.

“Terão marginalmente ultrapassado [o limite orçamental] pelo que pude ler em todos os comunicados e ouvindo Christian [Horner], mas uma infração é uma infração”, disse Szafnauer à Sky ainda durante o dia de ontem. “Se estivermos em pista com meio quilograma abaixo do peso, somos excluídos dessa corrida em particular, por isso acredito que a punição é boa. O procedimento foi seguido. Estou feliz por tanto a FIA como a Red Bull terem chegado à sua conclusão. Eles estão contentes por avançarem e nós também”.

Szafnauer forneceu uma perspectiva privilegiada sobre o quanto a redução do tempo do túnel de vento poderá afetar a Red Bull e embora “não fosse insignificante”, não era exagerado. “Terá impacto, mas não um impacto enorme. Já é mais de 10% entre o primeiro e o último. Temos uma escala por isso não é insignificante, mas não é ao ponto de os castigar em demasia”.

A Red Bull, e Christian Horner em particular, têm frequentemente levantado a questão que este é um novo processo, apesar de em 2020 terem tido um período experimental, podendo sempre haver problemas nos primeiros tempos do limite orçamental. Szafnauer sugeriu o mesmo e admitiu que a Alpine deu uma margem grande na estimativa dos gastos no seu orçamento para este não ser ultrapassado, mas acredita que à medida que tiverem mais experiência com este processo, irão ficar cada vez mais perto de gastar o montante exacto.