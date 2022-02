F1: Otmar Szafnauer confirmado na Alpine | AutoSport

Não é surpresa nenhuma, mas está agora confirmado. Otmar Szafnauer será o novo diretor de equipa da Alpine na mais recente reestruturação da equipa. Szafnauer deixou a Aston Martin há poucas semanas, depois de terem surgido os primeiros rumores da sua possível ida para a Alpine. A parceria entre a BWT e a Alpine foi mais um sinal do que foi hoje confirmado.

Otmar Szafnauer foi contratado para o papel de Director da equipa e Bruno Famin como Director Executivo da Alpine Racing em Viry-Châtillon (departamento responsável pelos motores), ambos reportando a Laurent Rossi, CEO da Alpine.

Depois de iniciar a sua carreira como engenheiro na Ford Motor Company, Otmar chegou à F1 em 1998 com a British American Racing como Director de Operações antes de se juntar à Honda como Vice-Presidente do seu programa de F1. Ele provou consistentemente o seu talento para explorar plenamente o potencial de uma equipa durante os seus diferentes mandatos. Na Force India, conduziu a equipa do último Campeonato de Construtores para uma sólida quarta posição, apesar de ter o orçamento e o número de empregados mais baixos no paddock. Também levou o Racing Point à sua primeira vitória e quarta posição no Campeonato de Construtores apenas na sua segunda temporada, e Aston Martin ao seu primeiro pódio de sempre em F1.

Famin foi Secretário-Geral Adjunto do Desporto na FIA, mas esteve durante mais de 15 anos na Peugeot, onde liderou o programa técnico da equipa de Endurance, culminando na vitória da Peugeot 908 em Le Mans em 2009, e 24 vitórias em 32 corridas, antes de se tornar Director da Peugeot Sport em 2012. Encarregado de relançar o programa desportivo da Peugeot, provou o seu valor para desenvolver tecnologias de ponta e conduzir carros rumo à vitória, levando a um recorde no Pike’s Peak em 2013, um Campeonato Mundial de Equipas em Rallycross em 2015, e três vitórias consecutivas no Dakar entre 2016 e 2018. Também supervisionou a conceção dos veículos desportivos da Peugeot, provando a sua capacidade de trazer tecnologias impulsionadas pelo desempenho, inicialmente concebidas para competição, aos veículos de produção.

Davide Brivio foi nomeado Diretor de Projetos de Expansão de Corridas, supervisionando a identificação e desenvolvimento de talentos em todas as categorias. Em paralelo, liderará projetos especiais para ajudar a Alpine a explorar novas categorias de desportos motorizados.

São dois nomes de peso que foram adicionados à estrutura da Alpine. Com esta reestruturação a Alpine ganha mais força e mais experiência. Será preciso tempo para vermos os efeitos desta mudança mas, no papel, há motivos para otimismo.