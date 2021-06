F1, Otmar Szafnauer: “boa dinâmica entre Lance e Sebastian” | AutoSport

A Aston Martin conseguiu, através do segundo lugar akcançado por Sebastian Vettel na corrida do GP do Azerbaijão, o primeiro pódio. Otmar Szafnauer afirma que Vettel alterou um pouco a forma como a equipa trabalhava e que Lance Stroll adotou as mudanças e que para isso, serviu de muito a boa dinâmica que existe entre os dois pilotos.

“Sebastian expandiu a forma como fazemos as coisas. Lance não é um rookie, já está connosco há algum tempo e há uma boa dinâmica entre Lance e Sebastian. Sebastian tem mais experiência e a forma como fazemos os debrief agora mudou um pouco… não só Lance, mas toda a equipa abraçou essa forma.”

Para o diretor da equipa, o pódio de Vettel é um passo no caminho que o piloto tem feito numa equipa nova e que é natural neste percurso.

“Estava cada vez melhor [antes do Mónaco. “Não devia dizer melhor, mas cada vez mais confortável no carro… [e] penso que é uma progressão de pequenos passos. É um incrementar lógico para se chegar ao auge. Todos melhorámos um pouco no nosso processo, na forma como passamos o fim de semana. Estamos todos a aprender, Lance também, e vamos levantar a equipa juntos”.