F1, Otmar Szafnauer: “As pessoas mudaram de ideias e isso irrita-me”

2020 poderia ter sido o melhor ano da Racing Point (incluindo o tempo da Force India) mas alguns erros e azares retiraram essa possibilidade, além da penalização aplicada pela FIA que ainda irrita Otmar Szafnauer.

A luta pelo terceiro lugar foi dos pontos altos do ano, com a McLaren, Racing Point e Renault em luta constante pelo último lugar do pódio. A Racing Point considera que aprender lições importantes, especialmente olhando ao comportamentos dos concorrentes:

“Há muitas lições, incluindo o espírito implacável de alguns dos nossos concorrentes”, disse Szafnauer à GPFans Global. “Por exemplo, os ductos de ventilação dos travões eram completamente legais, foi um ano de transição de peças listadas para peças não listadas. Não fizemos nada de diferente e, na verdade, os nossos ductos estavam muito mais em conformidade com os regulamentos do que outros, como a Haas e o Toro Rosso, por exemplo, que compraram as peças à Ferrari. Na verdade, fomos nós próprios que as concebemos. Por isso, apenas nos ensina que, mesmo estando do lado certo dos regulamentos ou da lei, as pessoas podem vir atrás de nós de qualquer maneira. Foi o que eu aprendi”.

Apesar da decisão ter sido tomada em Agosto, Szafnauer ainda está irritado com a decisão.

“Ainda mexe comigo porque sei que não fizemos absolutamente nada de errado”, acrescentou ele. “Informámos a FIA no Inverno, antes de começarmos a correr. Estava tudo bem e depois as pessoas mudaram de ideias. Isso é o que me irrita.”