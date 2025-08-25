F1: Otmar Szafnauer acredita que Pérez é excelente adição à Cadillac

Sergio Pérez poderá estar perto de regressar à Fórmula 1 em 2026 como piloto da nova equipa Cadillac, ao lado de Valtteri Bottas. O mexicano, que deixou a Red Bull no final da última temporada, foi apontado por Otmar Szafnauer, o seu antigo chefe na Force India/Racing Point, como uma “boa adição” à estrutura norte-americana.

Já são várias as fontes que adiantam que a Cadillac vai apostar numa dupla Pérez / Bottas para a sua estreia na F1. Foram adiantados nomes de alguns pilotos jovens como Mick Schumacher e Felipe Drugovich, mas a experiência terá tido um peso relevante na escolha.

Szafnauer, que trabalhou de perto com Pérez durante várias temporadas, acredita que o mexicano pode ter um papel fundamental nesta fase inicial do projeto:

“Se encontrar o ambiente certo, com toda a experiência que traz de equipas mais pequenas e também da Red Bull, o Checo tem um bom feedback e certamente tem algo a oferecer. Para uma equipa nova que precisa de um piloto experiente nos primeiros anos, é uma boa adição”, afirmou ao PlanetF1.

O dirigente recordou ainda a tenacidade demonstrada por Pérez na luta interna com Nico Hülkenberg, o seu colega de equipa na Force India:

“Lembro-me de ele dizer que ia bater o Nico. Demorou dois anos, mas conseguiu. Fiquei impressionado com a forma como o fez, com trabalho árduo e grande foco mental. Por isso, fiquei surpreendido por não ter tido esse mesmo tipo de final na Red Bull.”