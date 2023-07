F1, Otmar Szafnauer: “A realidade é que as mudanças demoram” | AutoSport

De partida da Alpine no final da corrida de hoje do Grande Prémio da Bélgica, Otmar Szafnauer considera que é preciso tempo para desenvolver o projeto e ter resultados positivos desse trabalho. Szafnauer acredita que as pessoas certas para a equipa de Fórmula 1 já foram contratadas, mas ainda não estão a trabalhar na estrutura, sendo a sua saída, assim como do Diretor Desportivo Alan Permane, é prematura.

“A realidade é que as mudanças levam tempo”, disse Otmar Szafanuer à Sky alemã. “Contratei algumas boas pessoas a outras equipas, mas ainda estão presas aos seus contratos e só virão em 2024 ou 2025. Não se pode promover o desenvolvimento se as pessoas não estiverem presentes. É preciso tempo para as pessoas virem e é preciso tempo para as pessoas trabalharem corretamente em conjunto”.

Utilizando uma expressão interessante, o ainda chefe de equipa da Alpine explicou “que não se pode engravidar nove mulheres e esperar ter um bebé num mês”.

Depois de ter visto Pierre Gasly terminar a corrida Sprint no terceiro lugar, Szafnauer disse ainda que iria “fazer o meu melhor” para que a equipa termine o Grande Prémio da Bélgica com um resultado positivo, mesmo que ambos os pilotos arranquem de posições fora dos dez primeiros.

A Alpine ocupa o sexto posto do mundial de construtores com 53 pontos somados (contanto com os seis da Sprint de Spa-Francorchamps), menos 44 do que a McLaren, que deu um salto competitivo nas últimas três corridas.