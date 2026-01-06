F1: Otimismo da McLaren para nova era, fruto da qualidade do departamento técnico

Andrea Stella, diretor de equipa da McLaren, deixou fortes elogios ao departamento técnico da equipa britânica, considerando-o um dos mais sólidos com que trabalhou ao longo da sua carreira na Fórmula 1. As declarações surgem numa altura de grandes mudanças regulamentares, com a equipa campeã do mundo de construtores a preparar-se para a época de 2026.

O responsável máximo da equipa de Woking destacou o trabalho desenvolvido pelo grupo técnico como um dos principais motivos para o otimismo da McLaren face ao futuro, apesar da profunda reformulação dos regulamentos técnicos. As regras relativas às unidades motrizes serão totalmente revistas pela primeira vez desde 2014, mas, enquanto cliente da Mercedes, a McLaren limita-se a integrar o motor e a caixa de velocidades no seu próprio projeto de chassis.

Estrutura já demonstrou capacidade técnica e resiliência

Ainda assim, a incerteza associada ao desempenho das diferentes unidades e às novas regras aerodinâmicas impede qualquer garantia de competitividade imediata. No entanto, Stella recorda a capacidade demonstrada pela equipa para recuperar de situações adversas. No início do atual ciclo regulamentar, uma opção de desenvolvimento menos acertada deixou a McLaren em clara desvantagem, obrigando a uma recuperação significativa ao longo de vários meses.

Esse esforço acabou por ser bem-sucedido. Após um arranque difícil, a equipa conseguiu evoluir de forma consistente, tornando-se progressivamente uma referência no pelotão. Em 2024, conquistou o título de construtores e, em 2025, última época deste regulamento, afirmou-se como a força dominante do campeonato.

Trunfos válidos para esta nova era

Stella sublinhou ainda que esta evolução sustentada reforça a confiança da equipa para 2026, apesar de todas as equipas partirem praticamente de uma “folha em branco”. Para o responsável italiano, os métodos de trabalho, os padrões de exigência e a abordagem técnica desenvolvidos ao longo dos últimos anos são fatores que se mantêm válidos independentemente das regras em vigor.

“Este tipo de resultados é, obviamente, fruto do desenvolvimento de toda a equipa, mas desta vez gostaria de fazer uma menção especial ao departamento técnico”, afirmou Andrea Stella. “Foi o departamento técnico que concebeu, desenhou e desenvolveu um carro que passou de ser o nono ou décimo no início de 2023 para um dos melhores no final desse ano. Depois, gradualmente, tornou-se o melhor carro, claramente o melhor na primeira parte de 2025.”

O dirigente acrescentou ainda: “Do meu ponto de vista, este é um dos departamentos técnicos mais fortes de que fiz parte em 26 anos na Formula 1. Mesmo que os detalhes das regras mudem, a forma de trabalhar, os padrões e a abordagem ao desenvolvimento mantêm-se, e isso deixa-nos otimistas para a época de 2026.”

Fotos: Redes sociais McLaren e MPSA