F1: Otimismo da “equipa Verstappen” quanto aos novos motores Red Bull/ Ford

À medida que a Fórmula 1 se aproxima da grande mudança regulamentar de 2026, cresce a expectativa em torno do desafio da Red Bull: desenvolver, pela primeira vez, uma unidade motriz própria, em parceria com a Ford. O projeto desperta curiosidade e incerteza, mas sinais vindos do círculo mais próximo de Max Verstappen apontam para algum otimismo, ainda que prudente.

Raymond Vermeulen, empresário de Verstappen, reconhece que o verdadeiro desafio poderá residir menos no ponto de partida e mais na capacidade de resposta: a rapidez com que as equipas conseguirão reagir e evoluir caso fiquem atrás dos rivais. Num contexto em que as diferenças têm sido mínimas e o equilíbrio competitivo é elevado, a agilidade técnica poderá ser determinante.

Apesar dos rumores sobre eventuais zonas cinzentas nos regulamentos e da pressão crescente da concorrência, sobretudo de McLaren e Mercedes, a Red Bull mostra empenho total no projeto, com forte investimento e uma estrutura preparada para enfrentar a nova era. O ambiente é de confiança moderada: há motivação, há recursos, mas não há garantias.

“Qual é a referência para o próximo ano? Ninguém sabe” disse Vermeulen ao RacingNews365. “Vai ficar muito claro nas primeiras corridas como tudo se vai desenrolar. Portanto, começamos com uma abordagem fresca. Temos ouvido coisas boas sobre o motor, mas o que é bom? Não sei, qual é a referência? Vamos esperar para ver.”

“Acho que o ponto decisivo será perceber qual equipa consegue inverter a situação mais depressa, caso não esteja no topo. Para já, estamos absolutamente satisfeitos. Tivemos uma época incrível. Temos um ano muito desafiante pela frente. O Max continua jovem, motivado e incrivelmente rápido. Está tudo em aberto. Temos uma boa equipa de pessoas. A Red Bull está totalmente empenhada, a investir muito em motores, no túnel de vento e nas instalações. Está tudo verde. Vamos ver.”