F1, Oscar Piastri valoriza pódio e espírito da McLaren: “equipa continua unida e competitiva”

Oscar Piastri reconheceu dificuldades no início da corrida, mas destacou o valor dos pontos e considerou justa a decisão da equipa na troca de posições com Norris.

Oscar Piastri completou o pódio, ainda que com algumas reservas sobre a sua própria prestação. “O início foi difícil, talvez não tenham sido as minhas melhores voltas. Conseguimos ter um bom ritmo em relação ao Charles [Leclerc] nas primeiras voltas e ultrapassá-lo, mas depois a corrida foi um pouco solitária. O carro não estava exatamente como eu queria e, curiosamente, quando os pneus começaram a ceder senti-me melhor, o que nunca é um bom sinal. Mas estou contente com os pontos”, afirmou Piastri.

A McLaren tentou uma estratégia diferente, prolongando o primeiro ‘stint’ e terminando com pneus macios, o que levou também a um breve duelo com o colega de equipa. “Ficámos em pista durante muito tempo à espera de um Safety Car. Quando o Max já estava novamente na nossa janela, não fazia sentido prolongar mais. Houve um pequeno incidente no final, mas não foi nada de especial”, referiu.

Questionado sobre a ordem para devolver a posição a Norris, Piastri admitiu que não foi uma surpresa: “É algo que já discutimos antes. Hoje foi um pedido justo. O Lando qualificou-se à frente, esteve à frente durante toda a corrida e perdeu o lugar sem culpa própria. Disse o que tinha a dizer no rádio, mas quando chegou o segundo pedido não fazia sentido contrariar. Há uma cultura a proteger e isso é muito importante para o futuro”.

O australiano sublinhou ainda que a prioridade é pensar a longo prazo: “Não queremos lutar apenas este ano, queremos estar a lutar durante muitos anos. Para isso é preciso proteger a moral da equipa, incluindo os que fazem os ‘pit stops’. Colocar-me em segundo plano em situações como esta é fácil. O mais importante é garantir que a McLaren continua unida e competitiva”.