F1, Oscar Piastri: “Vai ser bom correr contra alguns heróis de infância” | AutoSport

Oscar Piastri tem 21 anos e quando começou a ver F1, Fernando Alonso e Lewis Hamilton davam os primeiros passos na competição. Agora vai ter de os enfrentar em pista.

Piastri já foi colega de Fernando Alonso, quando ambos coabitaram na Alpine. O jovem australiano aproveitou para aprender algumas coisas com o veterano Alonso:

“Penso que trabalhar ao lado do Fernando durante parte do ano passado foi uma experiência que me abriu os olhos. E obviamente ele era um dos pilotos que seguia enquanto crescia. Penso que Lewis é também outro piloto que acompanhei. Tenho observado o seu sucesso ao longo da minha carreira de júnior. Vai ser muito especial enfrentar tipos como ele. Mas, penso que, como piloto de corridas, assim que o capacete é colocado, todos os outros serão apenas mais um piloto. Mas definitivamente vai ser muito bom correr contra alguns heróis de infância”.