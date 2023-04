F1, Oscar Piastri: “Tenho aprendido muito com Lando Norris” | AutoSport

Oscar Piastri tem apenas três corridas feitas, mas já causou boa impressão, como se esperava, dado co currículo do jovem australiano e o potencial que apresentou nas categorias de iniciação. Piastri tem assumido uma postura de aprendizagem e afirmou que Lando Norris tem sido fundamental.

Piastri reconheceu que há ainda muito a melhorar, mas olha para o britânico como uma excelente referência:

“Tenho aprendido muito com o Lando. Não apenas como pilotar este carro especificamente, mas também apenas a forma como fazemos os relatórios e a atenção aos detalhes e coisas do género. Penso que há sempre áreas a tentar melhorar. Por isso, tem sido bom tê-lo como referência. Penso que Lando está muito estabelecido na carreira como piloto de alta qualidade e trabalhando ao seu lado posso ver isso. Estamos a trabalhar de uma forma muito semelhante em termos do que queremos do carro, o que é bom para a equipa. Para o departamento de engenharia, dá uma direção muito clara”.