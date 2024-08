F1: Oscar Piastri tem corrido com uma costela partida

Oscar Piastri, piloto da McLaren, revelou que está a recuperar de uma fratura na sexta costela há pelo menos um mês. Numa publicação nas redes sociais, o australiano revelou que está lesionado, o que não o tem impedido de correr.

A ecografia mostrada, tem a data de 8 de julho de 2024, pouco depois do Grande Prémio da Grã-Bretanha, confirmou a lesão. Apesar deste contratempo, Piastri assegurou a sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prémio da Hungria, duas semanas mais tarde, ultrapassando o seu companheiro de equipa Lando Norris no início e recuperando mais tarde a liderança através de ordens de equipa.

Com 23 anos e três meses de idade, tornou-se o oitavo mais jovem vencedor de um Grande Prémio na história. Com quatro pódios esta época, Piastri ocupa atualmente o quarto lugar no campeonato de pilotos.