F1: Oscar Piastri tem a fórmula para chegar ao título em 2025

Oscar Piastri sublinhou a importância de a McLaren começar bem a época de 2025 para evitar que Max Verstappen ganhe uma vantagem inicial. No ano passado, a McLaren foi lenta no início, permitindo que a Red Bull e a Ferrari passassem para a frente antes de a equipa lutar para ganhar o título de construtores. No entanto, tanto Piastri como o colega de equipa Lando Norris perderam o campeonato de pilotos, com Norris a terminar em segundo lugar, 63 pontos atrás de Verstappen.

Piastri reconheceu a capacidade de Verstappen de manter a liderança apesar de nem sempre ter o carro mais rápido e enfatizou que a competição será dura. Ele acredita que a McLaren deve ser rápida desde a primeira corrida e, pessoalmente, pretende melhorar a consistência, especialmente na qualificação, para maximizar as suas hipóteses na luta pelo título.

“Penso que, como equipa, ser suficientemente rápido desde a primeira corrida do ano é uma coisa muito importante”, disse Piastri citado pelo RacingNews365, falando no Qatar. “Obviamente, Max conseguiu uma vantagem muito grande desde o início da temporada. Sim, ele manteve-a e penso que provavelmente a aumentou um pouco, o que é muito impressionante, dado que não houve muitos fins-de-semana em que ele teve o carro mais rápido. Por isso, penso que a competição vai ser incrivelmente dura, independentemente de quem seja. Mas como equipa, penso que começar com o pé direito é o mais importante. Para mim, pessoalmente, como disse antes, é só juntar todas as ferramentas e ser capaz de as utilizar de forma consistente e começar com o pé direito, literalmente a partir do fim de semana passado. Colocar-me numa boa posição na qualificação é provavelmente o mais importante”.