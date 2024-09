F1: Oscar Piastri superou uma das suas fraquezas

Oscar Piastri tem evoluído de forma clara nesta época. Depois de um início difícil, que incluiu resultados dececionantes no Japão e na China, Piastri conseguiu duas vitórias e cinco pódios, ficando a apenas 32 pontos do colega de equipa Lando Norris no campeonato de pilotos. A McLaren lidera agora o campeonato de construtores.

O engenheiro de corrida Tom Stallard atribui o progresso de Piastri a uma melhor gestão dos pneus de corrida, um foco chave após as dificuldades no seu ano de estreia. Piastri melhorou a sua compreensão da gestão dos pneus, transformando-a num ponto forte e não numa fraqueza. Stallard, que já trabalhou com pilotos de topo como Jenson Button e Daniel Ricciardo, acredita que Piastri tem potencial para ser campeão do mundo devido à sua melhoria contínua e à sua vontade de aprender.

“Temos trabalhado muito com o Oscar este ano na gestão dos pneus de corrida e fizemos grandes progressos nesse domínio. No ano passado, houve várias corridas em que os pneus lhe saíram debaixo dos pés e acabámos por não ver bem as suas capacidades porque não conseguimos gerir os pneus eficazmente. Este ano, tivemos uma ou duas dessas situações no início do ano, talvez a China e o Japão não tenham sido os seus melhores momentos. Mas desde então, ele está agora numa boa posição com a gestão dos pneus. Já não é um ponto fraco. Ainda há muito para aprender, mas ele está sempre a melhorar a sua compreensão dos pneus”.

“O seu ritmo de melhoria não diminuiu em 39 corridas. Continua a aprender, continua a melhorar, continua a querer informação, a analisar as coisas, discutimo-las, e ele vai e executa-as. Se está a melhorar a esse ritmo, qual é o limite? O céu é o limite. E, realisticamente, o limite surge quando essa melhoria se estabiliza e, de momento, não vimos qualquer sinal dessa estabilização”, concluiu o engenheiro de corrida.