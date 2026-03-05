F1, Oscar Piastri: “Ser rebelde não é caminho para vencer um campeonato…”

Às vésperas do Grande Prémio da Austrália, Oscar Piastri mantém os pés bem assentes na terra. O piloto da McLaren reconhece que a equipa parte para 2026 num contexto de novas regulamentações e incertezas, mas acredita no trabalho conjunto e na força do projeto. Em entrevista, o australiano fala sobre as ambições para esta temporada, o desafio das novas regras, a relação com Zak Brown e o equilíbrio entre competir pela equipa e afirmar-se como candidato ao título.

Oscar Piastri: “Um bom resultado é possível, mas teremos de encontrar um pouco mais”

Oscar, a McLaren venceu os dois últimos Campeonatos de Construtores. Quão confiante estás numa terceira conquista consecutiva?

Oscar Piastri: “Vamos ter de esperar para ver. É um conjunto de regulamentos muito diferente e seria demasiado otimista dizer que teremos a mesma forma que há 12 meses. Acho que estamos entre os da frente, mas, pelos testes, parece que a Mercedes e a Ferrari têm uma pequena vantagem — e a Red Bull, claro.

Tudo está a mudar rapidamente à medida que as equipas aprendem e introduzem evoluções. No ano passado chegámos aqui com grandes esperanças de fazer algo especial. Este ano acredito que podemos conseguir um bom resultado, mas para apresentar o mesmo nível de performance, teremos de encontrar um pouco mais.”

A nível pessoal, tens dado um salto em cada pré-temporada. Achas que deste mais um passo para 2026?

Oscar Piastri: “É difícil saber, porque ainda não começámos. Esta época tem a particularidade de trazer um novo regulamento, o que muda muita coisa. Algumas lições das minhas anteriores pré-temporadas são úteis, mas também há desafios e ajustes de condução completamente novos. Estou confiante de que posso dar mais um passo em frente, aplicando o mesmo processo que me tem ajudado nos últimos anos. Veremos onde isso nos leva.”

Foste competitivo aqui no ano passado. O que significaria vencer finalmente em casa?

Oscar Piastri: “Se ganhasse um dólar por cada vez que me perguntam isso, já tinha uns quantos! (risos) Seria muito especial. Todos os pilotos sonham com a vitória no seu Grande Prémio caseiro, e eu não sou exceção. Sendo a prova de abertura, há sempre uma dose de imprevisibilidade. Adorava vencer aqui. Se tivermos carro para isso — mesmo que não —, darei o meu melhor. Mas teremos de esperar para ver qual é o nosso desempenho real.”

Disseste que Ferrari e Mercedes parecem ter vantagem. O que viste nelas para pensares que a McLaren está um pouco atrás?

Oscar Piastri: “Em testes, os tempos não contam toda a história. O que dá para avaliar melhor são as simulações de corrida, porque aí todos usam o depósito cheio. A Ferrari mostrou-se muito forte nesse aspeto. A Mercedes, mesmo sem fazer muitas simulações, impressionou em Barcelona — ritmo consistente, carro fiável, muita quilometragem. A preparação deles parece sólida. Mas não estamos muito atrás — se é que estamos. Talvez estejamos “na mistura”, mas não na linha da frente. Se encontrarmos um pouco mais, podemos lá chegar.”

As novas regras trazem grandes diferenças de pista para pista. Achas que a equipa vai adaptar-se rapidamente?

Oscar Piastri: “Este será um dos maiores desafios do ano. Antes, o que variava eram níveis de aderência e carga aerodinâmica, mas a forma de conduzir o carro mantinha-se. Agora, o motor e a unidade de potência vão ser um fator determinante na afinação e na forma de extrair performance. Cada circuito vai exigir uma abordagem diferente. Perceber isso e adaptar-nos rapidamente será essencial.”

A tua mãe contou que quase não te vê durante o fim de semana do GP. A tua mentalidade muda quando corres na Austrália?

Oscar Piastri: “Não muito, na verdade. Não há pontos extra por correr em casa. A única diferença é o elemento de imprevisibilidade e, claro, o apoio adicional, que é ótimo. Mas o foco no trabalho é o mesmo, seja onde for no mundo.”

O Zak Brown teve um papel controverso aqui no ano passado. Como defines hoje a vossa relação?

Oscar Piastri: “A minha relação com o Zak é muito boa e tem-se tornado mais forte com o tempo. É divertido e tem uma presença positiva na equipa. Ele e o Andrea têm estilos diferentes, mas complementam-se bem. Tivemos altos e baixos ao longo do ano passado, como qualquer equipa, mas a relação saiu reforçada dessas situações.”

Lideraste grande parte do campeonato de 2025, mas perdeste o título por 13 pontos, uma margem inferior à das trocas de posições ordenadas pela equipa. Este ano, corres mais para a McLaren ou para provar que és candidato ao título?

Oscar Piastri: “Essa pergunta dá pano para mangas! (sorri) Correrei sempre no melhor interesse da equipa. Também temos liberdade para procurar os nossos próprios resultados individuais. Em algumas situações talvez não tenhamos tomado a melhor decisão, mas nunca houve má intenção.

Aprendemos muito e reforçámos onde precisamos de melhorar. Não tenho nada a provar a ninguém, e certamente não planeio ser “rebelde”. A forma mais rápida de falhar um campeonato é ir contra a própria equipa, por isso acho que isso seria pouco inteligente. Tivemos conversas e trabalhámos para sermos mais eficazes este ano.”