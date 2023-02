F1: Oscar Piastri sem pressão extra depois da saída polémica da Alpine | AutoSport

Oscar Piastri sacudiu qualquer pressão extra pelo facto de ter saído de forma polémica da Alpine. Depois de todo o falatório que a sua saída para a McLaren provocou, com a Alpine a levar o caso para tribunal (que deu razão ao piloto), Piastri não parece afetado com essa polémica, afirmando que não lhe traz pressão extra.

Citado pelo racefans.net, Piastri revelou-se muito descontraído e afastou qualquer tipo de tensão extra pelas expetativas criadas:

“Vou para a temporada bastante confortável. Penso que uma vez que todos os factos foram revelados, a história completa se tornou muito mais clara para a maioria das pessoas. Não me pesa na cabeça. Estou totalmente concentrado em estar na McLaren e penso que o tempo cura a maioria das coisas. Estou concentrado onde estou agora, tenho muito em que pensar ao tentar preparar-me com a McLaren e essa preparação tem corrido muito bem. Entrando na Fórmula 1 com os resultados anteriores que tive nas categorias júnior, penso que haverá sempre um elemento de expetativa em relação a isso”, disse ele. “Embora o drama tenha criado muita tensão, não tem nada a ver com a minha pilotagem. Por isso, penso que os resultados criam mais expetativa, acho eu. Obviamente que tenho um pouco de ferrugem por não ter corrido durante um ano e só estou a tentar recuperar a minha velocidade. Há coisas sem corridas que simplesmente não se consegue continuar a treinar. É por isso que estou ansioso por voltar à pista”.