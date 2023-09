F1, Oscar Piastri: “Quero lutar na frente com esta equipa” | AutoSport

Confirmada a renovação de contrato de Oscar Piastri na McLaren, até ao final de 2026, o piloto admitiu que se sente valorizado na equipa de Woking e que o desejo da estrutura liderada por Zak Brown nos seus serviços é tão intenso, que foi fácil aceitar o prolongamento da relação contratual.

Oscar Piastri tornou-se piloto da McLaren no final de 2022, na sequência de um litígio contratual com a Alpine, quando os franceses o anunciaram como substituto de substituir Fernando Alonso. O piloto australiano, que substituiu em Woking o compatriota Daniel Ricciardo, tinha um contrato válido com a McLaren e participou, por isso, no teste de Abu Dhabi no final da temporada passada.

“Estou entusiasmado por prolongar a minha parceria com a McLaren por muitos anos. Quero lutar na frente com esta equipa e estou entusiasmado com a visão e as fundações que já estão a ser lançadas para lá chegarmos”, afirmou Piastri sobre a renovação de contrato com a McLaren. “Como fui acolhido e as relações que construí fazem com que já me sinta em casa nesta equipa. O empenho constante da equipa em mim fez-me sentir incrivelmente valorizado e o desejo para eu fazer parte do seu futuro a longo prazo tornou esta decisão fácil. Ser desejado desta forma e a equipa mostrar tanta confiança em mim após apenas meia época significa muito”.

O piloto australiano deu ainda conta que “a estabilidade é uma enorme vantagem nesta fase inicial da minha carreira e tê-la com uma marca tão prestigiada como a McLaren dá-me a oportunidade de continuar o trabalho que começámos”.

Esta temporada, a de estreia no mundial de Fórmula 1, já garantiu o segundo lugar na corrida Sprint do Grande Prémio da Bélgica e tem um quarto lugar no GP da Grã-Bretanha como melhor resultado nas corridas de domingo.

Foto: Martin Trenkler