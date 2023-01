F1: Oscar Piastri quer “aprender o máximo que puder” | AutoSport

Um dos estreantes na Fórmula 1 em 2023 vai ser Oscar Piastri, que esteve envolto numa das maiores ‘novelas’ do ano passado, depois de ter sido escolhido pela Alpine para substituir Fernando Alonso, quando afinal já tinha um contrato assinado com a McLaren para tomar o lugar do seu compatriota Daniel Ricciardo. A FIA declarou esse contrato como o único válido com o piloto para esta temporada, terminando assim um episódio que Piastri quer deixar para trás.

No seu fim de semana de estreia na F1, Piastri insiste que quer “tentar aprender o mais que puder”, acrescentando que um bom resultado “será um bónus”. O piloto da McLaren afirma querer desfrutar da primeira corrida, preparando-se para ajudar a equipa.

“Desde que esteja a fazer tudo como deve ser, assim como aprender o mais que puder e fazer tudo corretamente, penso que os resultados aparecerão naturalmente”, disse o piloto australiano. “Quero fazer tudo bem e começar com o pé direito. E assegurar-me que também me divirto”, concluiu.