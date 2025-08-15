F1: Oscar Piastri pede mudanças para as regras de 2026
Oscar Piastri destacou a necessidade de ajustar alguns detalhes das novas regras da Fórmula 1 para 2026, de forma a garantir “o melhor espetáculo” para os fãs.
O piloto australiano afirmou que os carros serão “diferentes em muitos aspetos” e que ainda há questões por resolver antes do início da próxima temporada. Piastri revelou que a FIA tem sido recetiva às sugestões dos pilotos e que há boa colaboração entre as equipas para corrigir problemas que não beneficiam ninguém, mas que poderiam comprometer o espetáculo.
“Conduzi o novo carro recentemente e ainda há muito a descobrir antes de começarmos a correr no próximo ano”, disse ele ao Motorsport Week. “O carro será muito diferente do que temos agora e do que a maioria de nós já conduziu, embora algumas coisas ainda sejam semelhantes.”
O piloto da McLaren considera que os novos carros devem representar um desafio para os 22 pilotos, mantendo a Fórmula 1 competitiva e emocionante, mesmo com diferenças visuais e técnicas.
“Não sei se é complicado, é apenas diferente em muitos aspetos”, explicou Piastri. “Há coisas que podemos ajustar antes do início da temporada, mas o carro ainda permitirá corridas divertidas e competitivas. Há alguns desafios que não contribuem para a competição ou para o espetáculo e que precisam de ser alterados.”
