F1, Oscar Piastri: “o MCL60 é impressionante” | AutoSport

Oscar Piastri estreia-se na Fórmula 1 pela mão da McLaren, depois de ter vencido consecutivamente os campeonatos da FIA de Fórmula 3 e Fórmula 2 em 2020 e 2021, respetivamente.

O jovem australiano disse estar “satisfeito por começar com a McLaren e fazer a minha estreia na Fórmula 1 esta temporada”, acrescentando que a pré-temporada serviu para trabalhar “arduamente para me preparar para o próximo ano. O tempo que passei na fábrica e o simulador tem sido agradável e produtivo, e todos na equipa têm sido acolhedores”.

Sobre a máquina desvendada pela equipa, Piastri explicou que “o MCL60 é impressionante e vai ser um ano memorável, não só para mim, na minha época de estreante, mas também para a equipa que celebra os 60 anos. O desafio que se avizinha é emocionante e estou ansioso por conduzir com Lando enquanto trabalhamos muito para somar pontos ao longo da temporada”.