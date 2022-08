F1, Oscar Piastri nega acordo com a Alpine para 2023 | AutoSport

Oscar Piastri divulgou um comunicado a negar ter assinado qualquer acordo para pilotar pela Alpine na próxima época, poucas horas após a equipa o ter anunciado como piloto para 2023.

A Alpine publicou um comunicado de imprensa a informar que o campeão da Fórmula 2, Oscar Piastri, iria ocopar o lugar deixado por Fernando Alonso para o próximo ano. A notícia não teve qualquer comentário de Piastri, tanto no comunicado de imprensa, como nos seus próprios canais de comunicação social, com o anúncio sobre o futuro do piloto australiano a chegar a meio da noite na Austrália, eram aproximadamente 2:00h da manhã quando a equipa publicou a declaração.

Piastri publicou agora uma declaração nas suas redes sociais a dizer que o comunicado da Alpine foi feito sem o seu consentimento. E a novela não fica por aqui. Oscar Piastri diz que, passados 4 anos como piloto da academia da Alpine, não irá correr pela equipa em 2023!

Declaração completa: “Compreendo que, sem o meu consentimento, a Alpine F1 tenha emitido um comunicado de imprensa no final da tarde de hoje, que vou pilotar para eles no próximo ano. Isto está errado e eu não assinei nenhum contrato com a Alpine para 2023. Não vou conduzir para a Alpine no próximo ano”.

Por Eduardo Moreira