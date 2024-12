F1, Oscar Piastri: “não vamos ser lentos em Abu Dhabi, acho que vai ser uma boa batalha”

Oscar Piastri foi terceiro no Qatar, já não ia ao pódio desde Singapura, naquele que foi o seu oitavo pódio do ano. Numa corrida muito agitada, com Safety Cars em abundância, penalizações, o australiano teve alguns momentos de lutas em pista mas não teve vida fácil para manter o carro na pista: “Sim, foi uma corrida complicada. Os carros da frente pareciam ter um ritmo muito semelhante uns aos outros. E foi muito, muito difícil fazer as incursões para entrar no DRS e depois o suficiente para ultrapassar. Por isso, tive alguns bons momentos com o Charles. E, sim, foi bom acabar no pódio, mas não foi bem o resultado que queríamos” começou por dizer Piastri que tem agora que lutar juntamente com Lando Norris pela conquista do Mundial de Construtores: “não tenho a certeza do motivo da penalização do Lando, mas é óbvio que foi uma grande penalização. E sim, vai ser um final de ano emocionante. Espero que consigamos ser fortes, mas vai ser preciso tudo o que temos para fechar o negócio”, disse, explicando depois o facto de ter feito a paragem na altura errada, mesmo antes do Safety Car: “é assim que são as corridas, acontece às vezes, infelizmente. Às vezes temos sorte, outras vezes não. Sinto que isso aconteceu algumas vezes este ano, mas também tivemos a nossa quota-parte de sorte. Por isso, penso que o ritmo foi decente, mas não suficientemente forte nos sítios certos da pista, o que dificultou bastante as tentativas de aproximação.

Porque acho que assim que tive algum ar limpo, o ritmo foi forte. Sim, acho que lutar pela vitória, tendo em conta a minha posição de partida e a forma como a primeira parte da corrida se desenrolou, seria sempre um desafio, mas estou muito contente por terminar no pódio”.

Qual é o estado de espírito na equipa em relação ao ritmo do carro? A McLaren tinha a sensação de que vocês seriam competitivos. Esperavam ter um pouco mais de ritmo em relação aos adversários?

“Sim e não. Penso que a pista é muito diferente da do ano passado em termos de aderência. Penso que o nosso carro em certas condições também é bastante diferente do ano passado e sinto que alguns dos pontos fortes que tínhamos no ano passado já não são realmente pontos fortes porque toda a gente nos apanhou e sinto que alguns dos nossos pontos fracos também já não são realmente os nossos pontos fracos e sinto que é um carro muito mais completo. Mas também acho que talvez o nível de aderência nos tenha tirado alguns dos pontos fortes que tínhamos no passado aqui. Quero dizer, sempre esperei que fosse equilibrado. Não esperava que fosse necessariamente tanto… Penso que, com exceção do Max, no ano passado, fomos muito competitivos aqui. Mas sempre pensei que ia ser muito duro entre as quatro primeiras equipas.”

O que é que isso significa para Abu Dhabi na próxima semana? Como é que vês a batalha com a Ferrari?

“Espero que corra bem para nós. Penso que será uma pista mais forte para a Ferrari, diria eu. Talvez tenha ficado um pouco surpreendido com o ritmo que tiveram hoje. Mas acho que também não vamos ser lentos em Abu Dhabi, acho que vai ser uma boa batalha. Penso que, neste momento, as quatro primeiras equipas estão muito, muito próximas nos seus dias. Por isso, sim, estou à espera de mais do mesmo na próxima semana.”